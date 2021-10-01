Мостовой считает, что победа «Спартака» над «Наполи» произошла из-за натянутого удаления

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу над «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Это не безумие. Все, кто видел футбол, понимают, из чего это сложилось. Удаление натянутое: у «Наполи» была ротация, но красная карточка сыграла ключевую роль. «Спартак» поддушил, воспользовался этим и забил», — цитирует Мостового «Чемпионат».

При этом у него сложилось впечатление, что неаполитанцы значительно выше классом даже в меньшинстве. Тем не менее, по мнению эксперта, победа над итальянской командой даёт карт-бланш главному тренеру «Спартака» Рую Витории.

«Тем более что по игре «Спартак» вообще мало кому уступил, а теперь обыграли «Наполи», у которого шесть побед в Италии», — добавил Мостовой.

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2 и теперь с тремя очками занимает второе место в группе C.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».