Пеле выписали из больницы после операции
- Reuters
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«Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, оказала гуманный и очень ласковый прием. Спасибо также всем вам, кто издалека наполняет мою жизнь столькими посланиями любви», — написал Пеле в Facebook.
Как сообщает Интерфакс, спортсмен продолжит курс химиотерапии.
Ранее стало известно, что Пеле перенёс операцию по удалению опухоли.
Спортсмен провёл несколько дней в отделении интенсивной терапии после операции, но вскоре вынужден был вернуться в больницу для профилактики.