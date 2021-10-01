Пеле выписали из больницы после операции

Врачи выписали трёхкратного чемпиона мира по футболу Эдсона Арантиса ду Насименту, более известного как Пеле, после проведения операции на толстой кишке.

«Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, оказала гуманный и очень ласковый прием. Спасибо также всем вам, кто издалека наполняет мою жизнь столькими посланиями любви», — написал Пеле в Facebook.

Как сообщает Интерфакс, спортсмен продолжит курс химиотерапии.

Ранее стало известно, что Пеле перенёс операцию по удалению опухоли.

Спортсмен провёл несколько дней в отделении интенсивной терапии после операции, но вскоре вынужден был вернуться в больницу для профилактики.