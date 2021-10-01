Пеле выписали из больницы после операции

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Врачи выписали трёхкратного чемпиона мира по футболу Эдсона Арантиса ду Насименту, более известного как Пеле, после проведения операции на толстой кишке.
Пеле выписали из больницы после операции
  • Reuters
  • © Christian Hartmann

«Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, оказала гуманный и очень ласковый прием. Спасибо также всем вам, кто издалека наполняет мою жизнь столькими посланиями любви», — написал Пеле в Facebook.

Как сообщает Интерфакс, спортсмен продолжит курс химиотерапии.

Ранее стало известно, что Пеле перенёс операцию по удалению опухоли.

Спортсмен провёл несколько дней в отделении интенсивной терапии после операции, но вскоре вынужден был вернуться в больницу для профилактики.

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