Назаров заявил, что «Сочи» будет играть в агрессивный хоккей с обилием борьбы

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Новый главный тренер клуба КХЛ «Сочи» Андрей Назаров рассказал, в какой хоккей будет играть команда с берегов Чёрного моря.
Назаров заявил, что «Сочи» будет играть в агрессивный хоккей с обилием борьбы
  • ©hcsochi.ru

«Хоккей будет яркий, красочный, болельщики увидят ту черту характера, которую я всегда пытаюсь привнести в свои клубы, — агрессивность. Постоянный прессинг и очень много борьбы, замечу, борьбы по правилам», — цитирует пресс-служба «Сочи» Назарова.

По словам Назарова, ему немного надоело сидеть без работы. Специалист признался, что практически сразу согласился на предложение руководства «Сочи».

«Деньги для меня сейчас не важны. Конечно, они имеют роль, как для любого профессионального тренера, но не в данном случае», — сказал Назаров.

Последним местом работы Назарова был «Нефтехимик». Специалист возглавлял клуб из Нижнекамска с 2016 по 2018 год. До этого он работал тренером «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса», СКА, сборных Украины и Казахстана.

Назаров считается первым российским тафгаем в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ он выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз», «Финикс Койотс».

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции. В активе команды восемь очков после 13 матчей.

Ранее сообщалось, что Евгений Ставровский ушёл с поста главного тренера команды.

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