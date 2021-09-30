Губерниев назвал Максименко посредственным вратарём после гола на первой минуте в матче с «Наполи»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«Давайте будем реалистами, Максименко — посредственный вратарь, слабо играющий на выходах», — написал Губерниев в Telegram-канале.

«Спартак» попустил на 12-й секунде игры. Отличился полузащитник итальянской команды Эльиф Эльмас после ошибки Максименко.

«Наполи» ведёт со счётом 1:0. На 30-й минуте был удалён защитник клуба из Италии Мариу Руй.

Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Ранее сообщалось, что перед матчем «Наполи» со «Спартаком» в Италии напомнили о традиции жарить свинью.