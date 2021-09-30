РУСАДА начало тестировать потенциальных участников Олимпиады в Пекине

В пресс-службе Российского антидопингового агентства сообщили, что РУСАДА по требованию Международного агентства по допинг-тестированию (ITA) приступило к проверкам потенциальных участников зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

«РУСАДА к настоящему времени уже полностью включилось в процесс тестирования и намерено обеспечить выполнение рекомендаций ITA до начала Игр», — сообщает ТАСС.

Отмечается, что РУСАДА получило от ITA рекомендации по предолимпийскому тестированию перед Олимпиадой в Пекине. ITA прислало списки российских спортсменов, которых необходимо проверить.

Олимпиада-2022 пройдёт 4—20 февраля в Китае.

Ранее сообщалось, что российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за использование запрещённых препаратов.