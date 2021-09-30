Тренер Чупкова сообщил, что пловец возобновит карьеру

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Александр Немтырёв, тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, сообщил, что его подопечный возобновит спортивную карьеру.
Тренер Чупкова сообщил, что пловец возобновит карьеру
  • РИА Новости

«Все переиграли: Чупков приступил к тренировкам. Первым стартом будет этап Кубка мира в Дохе, вторым — этап в Казани. Посмотрим, в каком состоянии Антон сейчас находится», — приводит слова Немтырёва ТАСС.

Тренер отметил, что пловец отдохнул, набрался сил и горит желанием выступать.

«Победил здравый смысл. Заявление о завершении карьеры было вызвано эмоциями после не совсем удачного выступления на летних Олимпийских играх в Токио. Сейчас, трезво оценив ситуацию, Антон решил продолжать, и я с ним абсолютно согласен и очень рад», — сказал он.

Этап Кубка мира в Дохе пройдёт с 21 по 23 октября.

Ранее тренер Чупкова подтвердил, что пловец завершил карьеру.

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