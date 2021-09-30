В Минспорте обсудили вопросы повышения эффективности антидопинговой работы в спортивных федерациях
- РИА Новости
«Министерство проводит централизованную и комплексную работу по искоренению допинга в спорте. Мы считаем, что односторонняя работа без участия спортивных федераций и самих атлетов не приведёт к желаемому результату. Искоренение допинга в спорте и формирование культуры нулевой терпимости к допингу — наши основные задачи, которые требуют включения всех заинтересованных сторон», — приводит слова Байсултанова пресс-служба Минспорта.
Ранее сообщалось, что российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за использование запрещённых препаратов.