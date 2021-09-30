В Минспорте обсудили вопросы повышения эффективности антидопинговой работы в спортивных федерациях

Короткая ссылка
Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов провёл совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций по олимпийским и паралимпийским видам спорта.
В Минспорте обсудили вопросы повышения эффективности антидопинговой работы в спортивных федерациях
  • РИА Новости

«Министерство проводит централизованную и комплексную работу по искоренению допинга в спорте. Мы считаем, что односторонняя работа без участия спортивных федераций и самих атлетов не приведёт к желаемому результату. Искоренение допинга в спорте и формирование культуры нулевой терпимости к допингу — наши основные задачи, которые требуют включения всех заинтересованных сторон», — приводит слова Байсултанова пресс-служба Минспорта.

Ранее сообщалось, что российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за использование запрещённых препаратов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить