В Минспорте обсудили вопросы повышения эффективности антидопинговой работы в спортивных федерациях

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов провёл совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций по олимпийским и паралимпийским видам спорта.

«Министерство проводит централизованную и комплексную работу по искоренению допинга в спорте. Мы считаем, что односторонняя работа без участия спортивных федераций и самих атлетов не приведёт к желаемому результату. Искоренение допинга в спорте и формирование культуры нулевой терпимости к допингу — наши основные задачи, которые требуют включения всех заинтересованных сторон», — приводит слова Байсултанова пресс-служба Минспорта.

Ранее сообщалось, что российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за использование запрещённых препаратов.