Два игрока «Зенита» вошли в команду недели Лиги чемпионов

Защитники петербургского «Зенита» бразилец Дуглас Сантос и украинец Ярослав Ракицкий вошли в команду недели Лиги чемпионов по итогам второго тура группового этапа.

Об этом сообщается на официальной странице Лиги чемпионов в Twitter.

The big hitters on Matchday 2 🔥



Who was your best pick?#UCTOTW | @PlayStationEU | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021

Напомним, что 29 сентября «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что греческий голкипер тираспольского «Шерифа» Йоргос Атанасиадис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам второго тура группового этапа.