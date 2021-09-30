Два игрока «Зенита» вошли в команду недели Лиги чемпионов

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Защитники петербургского «Зенита» бразилец Дуглас Сантос и украинец Ярослав Ракицкий вошли в команду недели Лиги чемпионов по итогам второго тура группового этапа.
Два игрока «Зенита» вошли в команду недели Лиги чемпионов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальной странице Лиги чемпионов в Twitter.

Напомним, что 29 сентября «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что греческий голкипер тираспольского «Шерифа» Йоргос Атанасиадис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам второго тура группового этапа.

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