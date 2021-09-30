Два игрока «Зенита» вошли в команду недели Лиги чемпионов
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальной странице Лиги чемпионов в Twitter.
The big hitters on Matchday 2 🔥— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021
Who was your best pick?#UCTOTW | @PlayStationEU | #UCL
Напомним, что 29 сентября «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.
Ранее сообщалось, что греческий голкипер тираспольского «Шерифа» Йоргос Атанасиадис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам второго тура группового этапа.