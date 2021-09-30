Слуцкий наказан за нарушения регламента в матче «Динамо» — «Рубин»
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Слуцкий не имел права находиться ни в раздевалке, ни в технической зоне — только на трибуне. При этом «Динамо» предоставило запись того, как Слуцкий заходит в раздевалку своей команды.
«Оба клуба за нарушение регламента оштрафованы на 25 тыс. рублей соответственно. Слуцкий объяснил ситуацию, сказав, что он был с человеком, который не знал расположение проходов на стадионе. За неисполнение спортивной санкции Слуцкий дисквалифицирован на один матч РПЛ условно. Испытательный срок — до окончания сезона», — сообщает «Чемпионат».
Клубы также были оштрафованы за несоблюдение регламента по COVID-19.
Ранее голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме получил двухматчевую дисквалификацию в РПЛ за фол в матче с «Химками».