Слуцкий наказан за нарушения регламента в матче «Динамо» — «Рубин»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес вердикт в отношении главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого за действия в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (0:2).

Слуцкий не имел права находиться ни в раздевалке, ни в технической зоне — только на трибуне. При этом «Динамо» предоставило запись того, как Слуцкий заходит в раздевалку своей команды.

«Оба клуба за нарушение регламента оштрафованы на 25 тыс. рублей соответственно. Слуцкий объяснил ситуацию, сказав, что он был с человеком, который не знал расположение проходов на стадионе. За неисполнение спортивной санкции Слуцкий дисквалифицирован на один матч РПЛ условно. Испытательный срок — до окончания сезона», — сообщает «Чемпионат».

Клубы также были оштрафованы за несоблюдение регламента по COVID-19.

Ранее голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме получил двухматчевую дисквалификацию в РПЛ за фол в матче с «Химками».