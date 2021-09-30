По результатам церемонии взвешивания Bellator 267 Пейдж оказался тяжелее Лимы

Состоялась официальная церемония взвешивания турнира Bellator 267.

Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания).

Главным поединком вечера станет реванш между бразильцем Дугласом Лимой и британцем Майклом Пейджем.

По результатам взвешивания Пейдж оказался тяжелее Лимы.

Основной кард:

Дуглас Лима (169,4 фунта) — Майкл Пейдж (170);

Леа Маккорт (145,8) — Джессика Борга (145,8);

Роб Уайтфорд (144,8) — Эндрю Фишер (145,8);

Ивс Ланду (154,4) — Тим Уайлд (155,6);

Люк Трейнер (205,2) — Яник Бахати (206).

Предварительный кард:

Льюис Лонг (169,8) — Майкл Дюбуа (170,2);

Кейн Муса (155,2) — Дэйви Галлон (155,1);

Элина Каллиониду (124,4) — Петра Касткова; (125,6)

Чарли Лири — Бенджамин Брандер;

Фабакари Диатта (145,2) — Натан Роуз (145);

Хуршед Кахоров (154,8) — Джейр Джуниор;

Джейк Грант (169,4) — Натан Джонс (170,6).

Ранее Алджэмейн Стерлинг обвинил Петра Яна в введении временного титула чемпиона.