По результатам церемонии взвешивания Bellator 267 Пейдж оказался тяжелее Лимы

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Состоялась официальная церемония взвешивания турнира Bellator 267.
По результатам церемонии взвешивания Bellator 267 Пейдж оказался тяжелее Лимы
  • Reuters

Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания).

Главным поединком вечера станет реванш между бразильцем Дугласом Лимой и британцем Майклом Пейджем.

По результатам взвешивания Пейдж оказался тяжелее Лимы.

Основной кард:

Дуглас Лима (169,4 фунта) — Майкл Пейдж (170);

Леа Маккорт (145,8) — Джессика Борга (145,8);

Роб Уайтфорд (144,8) — Эндрю Фишер (145,8);

Ивс Ланду (154,4) — Тим Уайлд (155,6);

Люк Трейнер (205,2) — Яник Бахати (206).

Предварительный кард:

Льюис Лонг (169,8) — Майкл Дюбуа (170,2);

Кейн Муса (155,2) — Дэйви Галлон (155,1);

Элина Каллиониду (124,4) — Петра Касткова; (125,6)

Чарли Лири — Бенджамин Брандер;

Фабакари Диатта (145,2) — Натан Роуз (145);

Хуршед Кахоров (154,8) — Джейр Джуниор;

Джейк Грант (169,4) — Натан Джонс (170,6).

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