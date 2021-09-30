По результатам церемонии взвешивания Bellator 267 Пейдж оказался тяжелее Лимы
- Reuters
Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания).
Главным поединком вечера станет реванш между бразильцем Дугласом Лимой и британцем Майклом Пейджем.
По результатам взвешивания Пейдж оказался тяжелее Лимы.
Основной кард:
Дуглас Лима (169,4 фунта) — Майкл Пейдж (170);
Леа Маккорт (145,8) — Джессика Борга (145,8);
Роб Уайтфорд (144,8) — Эндрю Фишер (145,8);
Ивс Ланду (154,4) — Тим Уайлд (155,6);
Люк Трейнер (205,2) — Яник Бахати (206).
Предварительный кард:
Льюис Лонг (169,8) — Майкл Дюбуа (170,2);
Кейн Муса (155,2) — Дэйви Галлон (155,1);
Элина Каллиониду (124,4) — Петра Касткова; (125,6)
Чарли Лири — Бенджамин Брандер;
Фабакари Диатта (145,2) — Натан Роуз (145);
Хуршед Кахоров (154,8) — Джейр Джуниор;
Джейк Грант (169,4) — Натан Джонс (170,6).
Ранее Алджэмейн Стерлинг обвинил Петра Яна в введении временного титула чемпиона.