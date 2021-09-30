Шумаков рассказал, почему ему было тяжело работать с Хартли в «Авангарде»

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Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Сергей Шумаков рассказал об уходе из «Авангарда».
Шумаков рассказал, почему ему было тяжело работать с Хартли в «Авангарде»
  • ©Пресс-служба ХК "Автомобилист

«Я действительно сам просил обмен из «Авангарда» в прошлом сезоне. Мы поговорили с руководством — с Хартли. Всё нормально, без ругани, на хорошей ноте расстались, поняли друг друга», — цитирует хоккеиста «Чемпионат».

Он также рассказал, почему ему было тяжело работать с Бобом Хартли.

«Наверное, мы просто разные люди. Недовольство может выражать не только тренер, но и хоккеист», — добавил Шумаков.

Он рассказал, что каких-то постоянных конфликтов между ним и тренером не было.

«Я перестал много играть — всего по десять минут за матч. А в современном хоккее за это время очень тяжело что-то сделать», — сказал хоккеист.

Он добавил, что с ним разговаривали в клубе, но Шумаков считает, что у них были разные взгляды.

Хоккеист выступал за «Авангард» с 2018 по 2020 год.

Ранее СКА по буллитам обыграл «Трактор» в КХЛ.

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