Смолов: Галицкий называл меня «московским мальчиком»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал о своей любви к столице России.

«На все выходные, которые мне предоставлялись, если это было больше одного дня, я всегда с удовольствием летел в Москву, ведь очень скучал, меня постоянно тянуло сюда. Президент «Краснодара» Сергей Галицкий даже называл меня «московским мальчиком», — цитирует Смолова пресс-служба УЕФА.

Форвард выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. Он провёл за клуб 75 матчей и забил 53 мяча.

«Локомотив» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы 30 сентября сыграет с «Лацио». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Смолов поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в ЛЕ.