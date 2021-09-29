Смолов поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в ЛЕ

Нападающий столичного «Локомотива» Фёдор Смолов считает, что уровень Лиги Европы УЕФА вырос.

«Я полностью согласен, что у нас группа уровня Лиги чемпионов. Я скептически относился к появлению нового турнира — Лиги конференций. Но теперь благодаря ему в Лиге Европы практически нет слабых команд, и турнир стал смотрибельным и интересным», — цитирует Смолова РИА Новости.

По словам Смолова, перед железнодорожниками стоит задача попасть в весеннюю стадию еврокубков. Он заверил, что команда будет для этого делать всё возможное.

«Рано ещё называть фаворитов турнира, нам нужно сначала выйти из группы, а потом уже говорить о фаворитах», — сказал Смолов.

«Локомотив» сыграет на выезде в матче группы Е с «Лацио» 30 сентября. Встреча пройдёт в Риме. Начало игры в 22:00 мск. В параллельном матче группы встретятся «Марсель» и «Галатасарай».

В стартовом матче турнира московский клуб в меньшинстве сыграл дома вничью с «Марселем» (1:1).

Ранее сообщалось, что английская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив».