Английская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив»

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовала судейские назначения на матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.
Английская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив»
  • © AP

Встречу между московским «Локомотивом» и римским «Лацио» обслужит бригада арбитров из Англии под руководством Крейга Поусона.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники Ли Беттс и Иан Хассин, а также резервный рефери — Питер Бэнкс.

Видеопомощником судьи станет англичан Крис Кэванах, а ассистентом видеопомощника выступит испанец Хуан Мартинес.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт в Риме. Начало игры — 22:00.

Ранее сообщалось, что греческая бригада арбитров обслужит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё».

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