Английская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив»
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Встречу между московским «Локомотивом» и римским «Лацио» обслужит бригада арбитров из Англии под руководством Крейга Поусона.
Помогать главному арбитру будут его соотечественники Ли Беттс и Иан Хассин, а также резервный рефери — Питер Бэнкс.
Видеопомощником судьи станет англичан Крис Кэванах, а ассистентом видеопомощника выступит испанец Хуан Мартинес.
Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт в Риме. Начало игры — 22:00.
Ранее сообщалось, что греческая бригада арбитров обслужит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё».