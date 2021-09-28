Английская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив»

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовала судейские назначения на матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встречу между московским «Локомотивом» и римским «Лацио» обслужит бригада арбитров из Англии под руководством Крейга Поусона.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники Ли Беттс и Иан Хассин, а также резервный рефери — Питер Бэнкс.

Видеопомощником судьи станет англичан Крис Кэванах, а ассистентом видеопомощника выступит испанец Хуан Мартинес.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт в Риме. Начало игры — 22:00.

Ранее сообщалось, что греческая бригада арбитров обслужит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё».