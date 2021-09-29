Кузяев: рад, что «Зенит» одержал долгожданную победу в Лиге чемпионов

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Рад, что «Зенит» одержал долгожданную победу в Лиге чемпионов. В прошлом розыгрыше не получилось победить, к сожалению. Очень приятно, что набрали три очка при своих болельщиках», — цитирует Кузяева «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

На 53-й минуте красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анел Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. У «Мальмё» ноль очков и четвёртая позиция.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».