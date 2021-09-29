Кузяев: рад, что «Зенит» одержал долгожданную победу в Лиге чемпионов
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Рад, что «Зенит» одержал долгожданную победу в Лиге чемпионов. В прошлом розыгрыше не получилось победить, к сожалению. Очень приятно, что набрали три очка при своих болельщиках», — цитирует Кузяева «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.
На 53-й минуте красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анел Ахмедходжич.
Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. У «Мальмё» ноль очков и четвёртая позиция.
Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».