Клаудиньо назвал особенным свой гол в ворота «Мальмё»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Гол в ворота «Мальмё» совершенно особенный для меня. Моей мечтой было сыграть в Лиге чемпионов, а забить — это что-то невероятное!» — цитирует Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

Полузащитник отметил, что очень рад, что его гол помог «Зениту» завоевать первые три очка в Лиге чемпионов.

«Буду стараться продолжать точно так же помогать в каждой игре всем, чем могу. Счастлив, что забил мяч и команда выиграла», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

На 53-й минуте красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анел Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. У «Мальмё» ноль очков и четвёртая позиция.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».