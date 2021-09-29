Тренер «Мальмё» считает, что у «Зенита» есть шансы в матчах с «Ювентусом»

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Главный тренер шведского «Мальмё» Йон Даль Томассон после поражения от петербургского «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос, есть ли у петербургской команды шансы во встречах с туринским «Ювентусом».
Тренер «Мальмё» считает, что у «Зенита» есть шансы в матчах с «Ювентусом»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Зенит» играл очень хорошо против «Челси». Даже если посмотреть по числу ожидаемых голов, то вы поймёте, что они могли одержать победу в Лондоне. «Ювентус» — очень хорошая команда. Но у петербуржцев есть шанс», — приводит слова Томассона «Спорт-Экспресс».

Тренер также высказался об удалении в составе «Мальмё».

«Если честно, можно было не давать красную карточку. Если бы мы играли дома, то, может быть, не получили бы удаление», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

На 53-й минуте игры красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анель Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. «Мальмё» с нулём очков идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».

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