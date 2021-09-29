Семак отреагировал на крупную победу «Зенита» над «Мальмё»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, стояла ли задача забить как можно больше в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальмё».

«Главное — победа. Всегда хочется побеждать крупно, но задачи забить много не было», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Также тренер высказался о третьем голе «Зенита», забитом дальним ударом.

«Забивать издали не так просто. У нас есть Дуглас, Малком и Ракицкий, которые бьют. Они много били издали, получилось забить один — уже хорошо. Всегда в таких ситуациях нужно выбирать оптимальное продолжение атаки», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

На 53-й минуте красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анель Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. У «Мальмё» ноль очков и четвёртая позиция.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».