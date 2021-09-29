Семак: думаю, в гостевой игре с «Мальмё» будет сложнее

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Хорошо начали первый тайм. С 15—20-й минут матча игра выровнялась. Вторые 45 минут тоже начали активно, забили, а после удаления защитника стало играть намного легче. Мы довольны результатом, но думаю, что в гостевой встрече с «Мальмё» будет сложнее», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

На 53-й минуте игры красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анель Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. «Мальмё» с нулём очков идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».