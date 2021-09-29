Семак: думаю, в гостевой игре с «Мальмё» будет сложнее
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«Хорошо начали первый тайм. С 15—20-й минут матча игра выровнялась. Вторые 45 минут тоже начали активно, забили, а после удаления защитника стало играть намного легче. Мы довольны результатом, но думаю, что в гостевой встрече с «Мальмё» будет сложнее», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.
На 53-й минуте игры красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анель Ахмедходжич.
Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. «Мальмё» с нулём очков идёт на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».