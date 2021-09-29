Малком: надеюсь, «Зенит» и дальше будет побеждать в Лиге чемпионов

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Нападающий петербургского «Зенита» Малком прокомментировал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Малком: надеюсь, «Зенит» и дальше будет побеждать в Лиге чемпионов
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Мы очень хорошо подготовились к матчу. Знали, что «Мальмё» будет играть на контратаках. Считаю, что игра была непростой для нас. Но нам удалось взять игру под свой контроль. К тому же мы играли на своём стадионе при своих болельщиках. Все сегодня отлично потрудились, молодцы. Надеюсь, «Зенит» и дальше будет побеждать в Лиге чемпионов», — цитирует Малкома «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

На 53-й минуте игры красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анел Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. «Мальмё» с нулём очков идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».

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