Тренер «Мальмё» отметил бюджет «Зенита» после поражения в Лиге чемпионов

Главный тренер шведского «Мальмё» Йон Даль Томассон прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я всегда разочарован, когда мы терпим поражения. Результат мог быть хорошим. Но мы должны понимать и бюджет «Зенита», — приводит слова Томассона «Спорт-Экспресс».

Тренер также высказался об удалении в составе «Мальмё».

«Сложно говорить, когда играют десять футболистов против 11. В первом тайме мы играли здорово, создавали моменты. А когда пропустили второй мяч, стало очень сложно. Два последних гола были необязательными, это довольно больно», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

На 53-й минуте игры красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анель Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб набрал три очка и расположился на первом месте в турнирной таблице группы H. «Мальмё» с нулём очков идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».