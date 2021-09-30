Миранчук не вышел на поле в третьем матче «Аталанты» подряд

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Итальянская «Аталанта» одержала победу над швейцарским «Янг Бойз» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Миранчук не вышел на поле в третьем матче «Аталанты» подряд
  • AFP

Встреча проходила на стадионе «Атлетти Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Маттео Пессина.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

Таким образом, Миранчук не вышел на поле в третьем матче подряд.

Полузащитник также остался в запасе во встреча итальянской Серии А против «Сассуоло» (2:1) и «Интера» (2:2).

В нынешнем сезоне россиянин провёл пять игр за итальянскую команду и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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