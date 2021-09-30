Миранчук не вышел на поле в третьем матче «Аталанты» подряд
- AFP
Встреча проходила на стадионе «Атлетти Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил полузащитник Маттео Пессина.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.
Таким образом, Миранчук не вышел на поле в третьем матче подряд.
Полузащитник также остался в запасе во встреча итальянской Серии А против «Сассуоло» (2:1) и «Интера» (2:2).
В нынешнем сезоне россиянин провёл пять игр за итальянскую команду и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.