«Зенит» одержал первую в истории крупную победу в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

На 53-й минуте игры красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анель Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб одержал первую в истории крупную победу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».