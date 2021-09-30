«Зенит» одержал первую в истории крупную победу в Лиге чемпионов
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.
В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.
На 53-й минуте игры красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анель Ахмедходжич.
Таким образом, петербургский клуб одержал первую в истории крупную победу на групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».