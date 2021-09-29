«Зенит» прервал серию из восьми матчей без побед в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 4:0.

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

На 53-й минуте игры красную карточку за игру рукой получил защитник шведской команды Анель Ахмедходжич.

Таким образом, петербургский клуб прервал серию из восьми матчей без побед в Лиге чемпионов.

В последний раз «Зенит» побеждал в главном еврокубке 27 ноября 2019 года. В той встрече был обыгран французский «Лион» со счётом 2:0. С тех пор петербуржцы один раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» освистали Дзюбу в матче с «Мальмё».