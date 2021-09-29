Конте назвал «Шериф» Золушкой Лиги чемпионов сезона-2021/22

Бывший главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал выступление молдавского «Шерифа» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Для «Интера» будет важно выиграть оба матча с «Шерифом», который оказался Золушкой. «Шериф» спутал всем участникам турнира карты, как это сделал «Шахтёр» в прошлом году», — цитирует Конте Calciomercato.

Напомним, что «Шериф» на «Сантьяго Бернабеу» в матче второго тура групповой стадии обыграл «Реал» со счётом 2:1. Победный мяч забил Себастьян Тиль, ранее выступавший за «Тамбов». «Интер» сыграл вничью с донецким «Шахтёром» (1:1).

«Шериф» с шестью очками возглавляет группу D. Далее расположились «Реал» (3), «Интер» (1) и «Шахтёр» (1).

Ранее пресс-служба «Шерифа» пошутила над «Реалом» после победы в Лиге чемпионов.