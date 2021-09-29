Гендиректор ФГР рассказал, на чём поймали игравших на ставках гандболистов

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин объяснил, почему игроков молодёжной сборной заподозрили в манипуляциях со ставками на результаты матчей с их участием.

«Была игра со сборной Австрии, которую наша команда проиграла в 17 мячей, а вторую игру выиграла «плюс семь». Таких вещей просто не бывает ни при каком раскладе», — цитирует Воронина «Чемпионат».

Он добавил, что в некоторых матчах гандболисты российской сборной целенаправленно бросали мяч мимо пустых ворот. Более того, в некоторых моментах игроки в защите специально отходили со своих позиций, давая возможность забить соперникам.

«Это очевидные и банальные вещи, которые сразу бросаются в глаза», — пояснил он.

По словам Воронина, на сегодняшний день ФГР не располагает информацией о суммах, которые потеряли букмекерские конторы.

Напомним, что ФГР признала восьмерых игроков молодёжной сборной страны виновными в нарушении кодекса этики ФГР и дисквалифицировала их на разные сроки. Решено к Найдунову, Кириленко, Дмитриеву и Морозову применить дисквалификацию сроком на пять лет. Гоголев и Ермолин отстранены на два года. Фролов и Кандыбин — до 30 июля 2022 года.

Отмечается, что решение комиссии по этике может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Ранее сообщалось, что ФГР попросит возбудить уголовное дело по факту договорных матчей в молодёжной сборной России.