Гендиректор ФГР рассказал, на чём поймали игравших на ставках гандболистов

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин объяснил, почему игроков молодёжной сборной заподозрили в манипуляциях со ставками на результаты матчей с их участием.
Гендиректор ФГР рассказал, на чём поймали игравших на ставках гандболистов
  • Pixabay

«Была игра со сборной Австрии, которую наша команда проиграла в 17 мячей, а вторую игру выиграла «плюс семь». Таких вещей просто не бывает ни при каком раскладе», — цитирует Воронина «Чемпионат».

Он добавил, что в некоторых матчах гандболисты российской сборной целенаправленно бросали мяч мимо пустых ворот. Более того, в некоторых моментах игроки в защите специально отходили со своих позиций, давая возможность забить соперникам.

«Это очевидные и банальные вещи, которые сразу бросаются в глаза», — пояснил он.

По словам Воронина, на сегодняшний день ФГР не располагает информацией о суммах, которые потеряли букмекерские конторы.

Напомним, что ФГР признала восьмерых игроков молодёжной сборной страны виновными в нарушении кодекса этики ФГР и дисквалифицировала их на разные сроки. Решено к Найдунову, Кириленко, Дмитриеву и Морозову применить дисквалификацию сроком на пять лет. Гоголев и Ермолин отстранены на два года. Фролов и Кандыбин — до 30 июля 2022 года.

Отмечается, что решение комиссии по этике может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Ранее сообщалось, что ФГР попросит возбудить уголовное дело по факту договорных матчей в молодёжной сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить