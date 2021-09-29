ФГР попросит возбудить уголовное дело по факту договорных матчей в молодёжной сборной России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что ФГР подготовит заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту организации договорных матчей игроками в молодёжной сборной на чемпионате Европы.

«У нас есть факты, что игроки получали вознаграждение. По итогам разбирательства, которое прошло в федерации, будет подготовлено и предварительно согласовано с руководством правоохранительных органов заявление ФГР с просьбой возбудить уголовное дело по статье 184 УК РФ, она описывает понятие манипуляции спортивным результатом», — цитирует ТАСС Шишкарёва.

По его словам, эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Он добавил, что пока подобных дел в России не возбуждалось.

Напомним, что ФГР признала восьмерых игроков молодёжной сборной страны виновными в нарушении кодекса этики ФГР и дисквалифицировала их на разные сроки. Решено к Найдунову, Кириленко, Дмитриеву и Морозову применить дисквалификацию сроком на пять лет. Гоголев и Ермолин отстранены на два года. Фролов и Кандыбин — до 30 июля 2022 года.

Отмечается, что решение комиссии по этике может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Ранее исполком ФГР удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера мужской молодёжной сборной.