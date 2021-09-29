ФГР приняла отставку тренера мужской молодёжной сборной по гандболу

В Федерации гандбола России сообщили, что исполком ФГР удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера мужской молодёжной сборной.

«Исполком ФГР признал выступление мужской молодёжной сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительным и принял заявление главного тренера команды Виталия Иванова об отставке», — сообщает пресс-служба ФГР.

Молодёжная сборная заняла 15-е место на чемпионате Европы в Хорватии, потерпев шесть поражений в семи матчах.

Напомним, что комиссия по этике ФГР временно отстранила от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодёжной сборной России. По результатам внутреннего расследования было установлено наличие в команде группы игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

Ранее председатель тренерского совета ФГР Анатолий Драчёв призвал дисквалифицировать игроков молодёжной сборной России за подозрение в организации договорных матчей на чемпионате Европы — 2021.