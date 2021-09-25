Драчёв призвал к пожизненной дисквалификации игроков молодёжной сборной по гандболу

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Председатель тренерского совета Федерации гандбола России Анатолий Драчёв призвал дисквалифицировать игроков молодёжной сборной России по гандболу за подозрение в организации договорных матчей на чемпионате Европы — 2021.
Драчёв призвал к пожизненной дисквалификации игроков молодёжной сборной по гандболу
  • РИА Новости

«Влияние на результат своей команды посредством ставок — ничего хуже в спорте быть не может», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

Он считает, что это клеймо, от которого теперь не отмыться. У Драчёва также есть вопросы к тренерскому штабу молодёжной сборной.

«Моё мнение, что главных зачинщиков и организаторов этих неправомерных действий нужно дисквалифицировать пожизненно», — заключил Драчёв.

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) временно отстранила от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодёжной сборной России. По результатам внутреннего расследования было установлено наличие в команде группы игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

Ранее гандболистка Бобровникова получила автомобиль за серебро ОИ в Токио.

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