ФГР дисквалифицировала восемь гандболистов молодёжной сборной

Федерация гандбола России признала восьмерых игроков молодёжной сборной страны виновными в нарушении кодекса этики ФГР и дисквалифицировала их на разные сроки.

«Решение комиссии по этике ФГР — признать Кандыбина, Морозова, Гоголева, Фролова, Дмитриева, Найдунова, Ермолина, Кириленко виновными в нарушении статей кодекса этики ФГР», — цитирует РИА Новости гендиректора федерации Льва Воронина.

По его словам, решено к Найдунову, Кириленко, Дмитриеву и Морозову применить дисквалификацию сроком на пять лет. Гоголев и Ермолин отстранены на два года, Фролов и Кандыбин — до 30 июля 2022 года.

Отмечается, что решение комиссии по этике может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Напомним, ранее комиссия по этике ФГР временно отстранила от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодёжной сборной России. По результатам внутреннего расследования было установлено наличие в команде группы игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

Ранее исполком ФГР удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера мужской молодёжной сборной.