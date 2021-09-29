Президент «Урала» высказался о возможной отставке Прядкина

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в ближайшее время может покинуть свой пост.

«Первый раз слышу, что Прядкин может уйти в отставку. Я ничего не знаю и комментировать ничего не буду. Как отнесусь к возможному уходу Прядкина? Без понятия. Если это произойдёт, то будем об этом говорить», — цитирует Sport24 Иванова.

СМИ сообщили, что глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц может стать новым президентом лиги.

Напомним, что Прядкин возглавил РПЛ в 2007 году.

Ранее Хачатурянц отреагировал на своё возможное назначение на пост президента РПЛ.