Президент «Урала» высказался о возможной отставке Прядкина
- © fc-ural.ru
«Первый раз слышу, что Прядкин может уйти в отставку. Я ничего не знаю и комментировать ничего не буду. Как отнесусь к возможному уходу Прядкина? Без понятия. Если это произойдёт, то будем об этом говорить», — цитирует Sport24 Иванова.
СМИ сообщили, что глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц может стать новым президентом лиги.
Напомним, что Прядкин возглавил РПЛ в 2007 году.
Ранее Хачатурянц отреагировал на своё возможное назначение на пост президента РПЛ.