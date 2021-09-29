Олимпийский чемпион по прыжкам в длину объявил о переходе в бобслей

Олимпийский чемпион по прыжкам в длину британец Грег Разерфорд сообщил о переходе в другой вид спорта — бобслей.

«Несколько недель назад у нас был отбор, и мне удалось попасть в британскую сборную для участия в соревнованиях этой зимой! Теперь команда должна квалифицироваться на Олимпийские игры, заняв достойное место на Кубке мира», — написал спортсмен в Instagram.

Он отметил, что у команды проблемы с финансированием и даже нет соответствующей медицинской поддержки.

Разерфорд имеет бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Он завершил карьеру в 2018 году.

Ранее сообщалось, что россиянки Ласицкене и Сидорова претендуют на звание легкоатлетки года в Европе.