Олимпийский чемпион по прыжкам в длину объявил о переходе в бобслей
- Reuters
«Несколько недель назад у нас был отбор, и мне удалось попасть в британскую сборную для участия в соревнованиях этой зимой! Теперь команда должна квалифицироваться на Олимпийские игры, заняв достойное место на Кубке мира», — написал спортсмен в Instagram.
Он отметил, что у команды проблемы с финансированием и даже нет соответствующей медицинской поддержки.
Разерфорд имеет бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Он завершил карьеру в 2018 году.
Ранее сообщалось, что россиянки Ласицкене и Сидорова претендуют на звание легкоатлетки года в Европе.