Олимпийский чемпион по прыжкам в длину объявил о переходе в бобслей

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Олимпийский чемпион по прыжкам в длину британец Грег Разерфорд сообщил о переходе в другой вид спорта — бобслей.
Олимпийский чемпион по прыжкам в длину объявил о переходе в бобслей
  • Reuters

«Несколько недель назад у нас был отбор, и мне удалось попасть в британскую сборную для участия в соревнованиях этой зимой! Теперь команда должна квалифицироваться на Олимпийские игры, заняв достойное место на Кубке мира», — написал спортсмен в Instagram.

Он отметил, что у команды проблемы с финансированием и даже нет соответствующей медицинской поддержки.

Разерфорд имеет бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Он завершил карьеру в 2018 году.

Ранее сообщалось, что россиянки Ласицкене и Сидорова претендуют на звание легкоатлетки года в Европе.

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