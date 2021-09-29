Кроос: лучшие должны играть за «Реал», а Мбаппе — один из лучших

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Летом я уже говорил, что хотел бы, чтобы он перешёл к нам, но у нас в любом случае хорошая команда», — цитирует Крооса Goal.

Полузащитник добавил, что ему тяжело говорить о будущем, потому что не он принимает такие решения.

Кроос также вспомнил, что «Реал» неоднократно пытался подписать Мбаппе в летнее трансферное окно.

«Думаю, мы неплохо справляемся, но моё мнение не изменилось: лучшие должны играть за «Реал», а Мбаппе — один из лучших», — добавил Кроос.

Напомним, королевский клуб дважды делал предложения ПСЖ, но парижане отклонили их.

22-летний Мбаппе стал игроком ПСЖ в 2018 году. Контракт между футболистом и парижским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Ранее пресс-служба «Шерифа» пошутила над «Реалом» после победы в Лиге чемпионов.