Фердинанд: я бы не допустил, чтобы Месси лежал за стенкой, он не должен испачкать футболку
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«Это неуважительно, я бы этого не допустил. Если бы я был в этой команде, я бы сказал: «Нет, я лягу вместо тебя». Я бы не допустил, чтобы он так лежал за стенкой. Это не то, что должен делать Месси. Он не должен испачкать свою футболку», — цитирует Фердинанда Daily Mail.
Он считает, что, когда Маурисио Почеттино предложил такую схему, кто-то из игроков должен был протестовать против этого.
Напомним, что Лионель Месси в матче против «Сити» забил дебютный мяч за клуб.
Ранее Месси и Бензема стали первыми в истории игроками, забивавшими в ЛЧ 17 сезонов подряд.