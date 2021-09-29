Футболисты «Ангушта» дисквалифицированы на серьёзные сроки за избиение судьи
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Союза федераций футбола ЮФО и СКФО.
В драке принимали участие футболисты, судьи, болельщики и полицейские, которые пытались успокоить разъярённых участников потасовки.
КДК Союза федераций дисквалифицировал четверых игроков «Ангушта»: Бекхана Алиева — на два года, Магомеда Балаева и Руслана Зязикова — на один год, Сафарбека Махриева — на шесть матчей.
Футболисты «Энергетика» Алан Аслануко и Артем Орсаев также получили шестиматчевые дисквалификации.
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