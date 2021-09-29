Футболисты «Ангушта» дисквалифицированы на серьёзные сроки за избиение судьи

В матче любительского первенства России между «Ангуштом» и «Энергетиком» произошла массовая драка (2:1).

Об этом сообщает пресс-служба Союза федераций футбола ЮФО и СКФО.

В драке принимали участие футболисты, судьи, болельщики и полицейские, которые пытались успокоить разъярённых участников потасовки.

КДК Союза федераций дисквалифицировал четверых игроков «Ангушта»: Бекхана Алиева — на два года, Магомеда Балаева и Руслана Зязикова — на один год, Сафарбека Махриева — на шесть матчей.

Футболисты «Энергетика» Алан Аслануко и Артем Орсаев также получили шестиматчевые дисквалификации.

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