Гимнастка Леванова рассказала, что познакомилась с Ковтуном в бане

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова рассказала о знакомстве со своим возлюбленным фигуристом Максимом Ковтун.

«Познакомились мы очень смешно: это произошло на олимпийской базе в Новогорске — в бане. Так совпало, что в тот вечер гимнастам устроили совместный банный вечер с фигуристами», — цитирует Леванову «Газета.Ru».

Она также отметила, что в банном комплексе Новогорска часто объединяются спортсмены с разных видов спорта.

«Максим увидел меня, спросил у моей подруги, как со мной связаться, и написал мне на следующий день в Instagram», — добавила гимнастка.

Напомним, что Ковтун завершил спортивную карьеру в 2019 году. В своём активе он имеет две серебряные и одну бронзовую медали чемпионата Европы по фигурному катанию.

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