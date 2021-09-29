Кьеллини надеется, что «Золотой мяч» достанется Жоржиньо

Итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил надежду на то, что его соотечественник полузащитник «Челси» Жоржиньо выиграет «Золотой мяч».

«Надеюсь, Жоржиньо выиграет. Он мой хороший друг. Если ему дадут награду, я восприму её как собственную. Жоржиньо был частью команды, выигравшей Евро, и принёс эмоции, которые всегда будут в наших сердцах», — цитирует Кьеллини Goal.

Он рассказал о сильных качествах Жоржиньо. Кьеллини считает, что именно он достоин «Золотого мяча».

В 2021 году Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси», а также стал победителем чемпионата Европы со сборной Италии.

Ранее Месси и Бензема стали первыми в истории игроками, забивавшими в ЛЧ 17 сезонов подряд.