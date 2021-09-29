Кьеллини надеется, что «Золотой мяч» достанется Жоржиньо

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Итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил надежду на то, что его соотечественник полузащитник «Челси» Жоржиньо выиграет «Золотой мяч».
Кьеллини надеется, что «Золотой мяч» достанется Жоржиньо
  • Reuters

«Надеюсь, Жоржиньо выиграет. Он мой хороший друг. Если ему дадут награду, я восприму её как собственную. Жоржиньо был частью команды, выигравшей Евро, и принёс эмоции, которые всегда будут в наших сердцах», — цитирует Кьеллини Goal.

Он рассказал о сильных качествах Жоржиньо. Кьеллини считает, что именно он достоин «Золотого мяча».

В 2021 году Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси», а также стал победителем чемпионата Европы со сборной Италии.

Ранее Месси и Бензема стали первыми в истории игроками, забивавшими в ЛЧ 17 сезонов подряд.

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