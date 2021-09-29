Пакьяо официально завершил карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо официально попрощался со спортом.

«Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные моменты. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с ним. Следуйте за своими мечтами, усердно работайте и наблюдайте, что произойдёт. Прощай, бокс», — написал Пакьяо в своём Twitter.

В активе 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 — нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях, два поединка завершились вничью.

Ранее Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.