Кудашов выразил готовность помочь тренерскому штабу сборной России по хоккею
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Думаю, что любой тренер, когда к нему обратятся из сборной России, будет готов помочь команде. Я уже не считаюсь консультантом, там работают другие люди. Почему не объявили об этом? Объявлять нечего — соревнований не было», — цитирует Кудашова ТАСС.
29 сентября было объявлено, что главным тренером сборной России назначен Алексей Жамнов.
Ранее Каменский прокомментировал назначение Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею.