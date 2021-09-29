Кудашов выразил готовность помочь тренерскому штабу сборной России по хоккею

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что в случае обращения Федерации хоккея России будет готов помочь национальной команде.
Кудашов выразил готовность помочь тренерскому штабу сборной России по хоккею
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Думаю, что любой тренер, когда к нему обратятся из сборной России, будет готов помочь команде. Я уже не считаюсь консультантом, там работают другие люди. Почему не объявили об этом? Объявлять нечего — соревнований не было», — цитирует Кудашова ТАСС.

29 сентября было объявлено, что главным тренером сборной России назначен Алексей Жамнов.

Ранее Каменский прокомментировал назначение Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею.

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