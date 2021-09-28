«Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ, Шипачёв набрал пять очков

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком».
«Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ, Шипачёв набрал пять очков
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча, проходившая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась победой «Динамо» со счётом 6:3.

В составе хозяев забрасывали Вадим Шипачёв (на счету которого также четыре результативные передачи), Андрей Педан, Дмитрий Рашевский (дважды), Владислав Ефремов и Станислав Галиев. За красно-белых отличились Джейк Виртанен, Дмитрий Вишневский и Иван Дроздов.

Благодаря этой победе динамовцы вышли на первое место в Западной конференции, набрав 18 очков в десяти матчах. В активе «Спартака» 12 очков после 12 игр и пятая позиция Запада.

Ранее «Локомотив» обыграл «Авангард» в матче КХЛ.

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