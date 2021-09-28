Журова высказалась о перспективах развития детско-юношеского спорта в России
- РИА Новости
«Возможности решения спортивных инфраструктурных вопросов зависят от региона. Эта проблема касается не только больших городов, но и малых сёл. Потому что зачастую спортивный зал на селе — это единственный спортивный объект на селе, так же как и пришкольный стадион, который может являться единственным спортивным объектом многих маленьких деревень и поселений», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, ещё одна задача — строительство бассейнов при школах.
Как отметила Журова, только возведение дополнительной спортивной инфраструктуры в школах станет своего рода триггером развития подросткового спорта.
В апреле глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил значимость шахматных проектов в регионе.