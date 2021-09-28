Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о перспективах развития детско-юношеского спорта в России.

«Возможности решения спортивных инфраструктурных вопросов зависят от региона. Эта проблема касается не только больших городов, но и малых сёл. Потому что зачастую спортивный зал на селе — это единственный спортивный объект на селе, так же как и пришкольный стадион, который может являться единственным спортивным объектом многих маленьких деревень и поселений», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, ещё одна задача — строительство бассейнов при школах.

Как отметила Журова, только возведение дополнительной спортивной инфраструктуры в школах станет своего рода триггером развития подросткового спорта.

В апреле глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил значимость шахматных проектов в регионе.