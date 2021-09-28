Жамнов высказался об отношениях с российскими игроками НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал об отношениях с игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Хорошо, что мы с игроками из Национальной хоккейной лиги на одной волне. Я и мой тренерский штаб будем следить за каждым хоккеистом, смотреть и изучать, кто и в какой форме находится. Ведь те же повреждения тоже нельзя исключать. В национальную команду поедет тот, кто сильнее. Заслуг за прошлые победы нет. Нужно жить сегодняшним днём», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Напомним, что Жамнов работал в национальной команде с 2016 по 2018 год в качестве ассистента Олега Знарка.

Ранее сообщалось, что Жамнов возглавит сборную России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.