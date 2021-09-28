Иванов обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив»

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовала судейские назначения на матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.
Иванов обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив»
  • Reuters

Встречу между «Реал Сосьедад» и «Монако» обслужит бригада арбитров из России под руководством Сергея Иванова.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники Роман Усачёв и Валерий Данченко.

Видеопомощником рефери станет Виталий Мешков, а ассистентом видеопомощника — Алексей Лунёв.

Резервный судья — Кирилл Левников.

Матч «Реал Сосьедад» — «Монако» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт в Сосьедаде. Начало игры — в 19:45.

Ранее сообщалось, что английская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив».

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