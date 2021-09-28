Иванов обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив»
- Reuters
Встречу между «Реал Сосьедад» и «Монако» обслужит бригада арбитров из России под руководством Сергея Иванова.
Помогать главному арбитру будут его соотечественники Роман Усачёв и Валерий Данченко.
Видеопомощником рефери станет Виталий Мешков, а ассистентом видеопомощника — Алексей Лунёв.
Резервный судья — Кирилл Левников.
Матч «Реал Сосьедад» — «Монако» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт в Сосьедаде. Начало игры — в 19:45.
Ранее сообщалось, что английская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив».