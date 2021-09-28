Газизов — о вызове Агаларова в сборную России: Гамид не подведёт

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о вызове Гамида Агаларова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Газизов — о вызове Агаларова в сборную России: Гамид не подведёт
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«Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит. Мы можем только надеяться, что он попадёт в основной состав, но это прерогатива главного тренера. Уверен в том, что Гамид не подведёт. Для нашей школы, для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он также заявил, что команда обязательно поздравит Агаларова с первым вызовом в сборную России.

Футболист единолично возглавляет список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету восемь мячей.

Ранее Сёмин оценил вызов в сборную России Миранчука, Жемалетдинова и Захаряна.

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