Газизов — о вызове Агаларова в сборную России: Гамид не подведёт
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«Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит. Мы можем только надеяться, что он попадёт в основной состав, но это прерогатива главного тренера. Уверен в том, что Гамид не подведёт. Для нашей школы, для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение», — цитирует Газизова «Чемпионат».
Он также заявил, что команда обязательно поздравит Агаларова с первым вызовом в сборную России.
Футболист единолично возглавляет список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету восемь мячей.
Ранее Сёмин оценил вызов в сборную России Миранчука, Жемалетдинова и Захаряна.