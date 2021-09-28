Сёмин оценил вызов в сборную России Миранчука, Жемалетдинова и Захаряна

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин отреагировал на вызов в национальную команду полузащитников Алексея Миранчука, Рифата Жемалетдинова и Арсена Захаряна в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сёмин положительно оценил вызов Миранчука в сборную России.

«Он впервые не играл две игры подряд, а так он постоянно выходит на поле, поэтому его вызов — это совершенно правильное решение», — цитирует Сёмина ТАСС.

В выборе между Жемалетдиновым и Захаряном определят тренировочные дни, считает специалист.

«Жемалетдинов тоже же в последних двух матчах не играл в стартовом составе. Захарян — да», — добавил Сёмин.

Отборочный матч с командой Словакии состоится 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск. С командой Словении подопечные Валерия Карпина встретятся 11 октября в Мариборе. Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее Сёмин поддержал возвращение Глушакова в сборную России.