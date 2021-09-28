Железняков призвал болельщиков не разжигать информационную войну против фигуристок

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, обратился к фанатам женского фигурного катания.

«На носу Олимпиада, и все армии поклонников фигуристок начинают активизироваться, надевают бронежилеты, шлемы и заряжают информационные автоматы. Столько негатива, злорадства, язвительности и даже оскорблений льётся на полях интернетной войны. Зачем это всё?» — написал Железняков в своём Instagram.

Он также заявил, что юные фигуристки читают эти комментарии, хотя им нужен только позитивный настрой.

«Девочки юны, светлы и чисты — зачем пачкать их души грязью? В пример приведу два штаба поклонников Алины и Жени: посмотрите, что вы натворили. Эта войнушка продолжается уже несколько лет», — написал Железняков.

Напомним, что Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон. Фигуристки будут принимать участие в шоу «Ледниковый период».

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