Железняков призвал болельщиков не разжигать информационную войну против фигуристок

Короткая ссылка
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, обратился к фанатам женского фигурного катания.
Железняков призвал болельщиков не разжигать информационную войну против фигуристок
  • © AP

«На носу Олимпиада, и все армии поклонников фигуристок начинают активизироваться, надевают бронежилеты, шлемы и заряжают информационные автоматы. Столько негатива, злорадства, язвительности и даже оскорблений льётся на полях интернетной войны. Зачем это всё?» — написал Железняков в своём Instagram.

Он также заявил, что юные фигуристки читают эти комментарии, хотя им нужен только позитивный настрой.

«Девочки юны, светлы и чисты — зачем пачкать их души грязью? В пример приведу два штаба поклонников Алины и Жени: посмотрите, что вы натворили. Эта войнушка продолжается уже несколько лет», — написал Железняков.

Напомним, что Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон. Фигуристки будут принимать участие в шоу «Ледниковый период».

Ранее Константинова рассказала, как ей было тяжело в академии Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить