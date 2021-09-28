Константинова рассказала, как ей было тяжело в академии Плющенко

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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась.
Константинова рассказала, как ей было тяжело в академии Плющенко
  • РИА Новости

«В прошлом сезоне мне было очень тяжело. Я двигалась на диком внутреннем резерве. В глубине души понимала, что мне не достичь вершин каких-то чемпионатов, поэтому мне не совсем было понятно, для чего я работаю. Но всё равно каждый день вставала и шла пахать как робот. Но так невозможно работать вечно. В какой-то момент ты просто выгораешь, устаёшь и не понимаешь, где брать силы», — цитирует Константинову Sport24.

Фигуристка отметила, что благодаря новому тренеру Виктории Буцаевой она выходит из этого состояния. Константинова добавила, что она очень благодарна наставнику. Никто на неё не давит.

«Сейчас я катаюсь в первую очередь для того, чтобы мне было хорошо. Чтобы я была удовлетворена собой и знала, что я сделала всё, что могу», — добавила Константинова.

В прошлом сезоне фигуристка тренировалась под руководством Александра Волкова в академии Евгения Плющенко.

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