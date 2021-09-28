Стал известен состав пар нового сезона «Ледникового периода»

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объявила состав пар на новый сезон в шоу «Ледниковый период».
Стал известен состав пар нового сезона «Ледникового периода»
  • РИА Новости

В своём Instagram Тарасова опубликовала состав пар нового сезона, который стартует 2 октября.

Список пар: Екатерина Боброва — Макар Запорожский, Ксения Бородина — Дмитрий Соловьёв, Татьяна Волосожар — Фёдор Федотов, Оксана Домнина — Кирилл Зайцев, Наталья Забияко — Никита Пресняков, Дарья Мельникова — Максим Маринин, Евгения Медведева — Даня Милохин, Агата Муцениеце — Александр Энберт, Аделина Сотникова — Дава, Анна Старшенбаум — Роман Костомаров, Янина Студилина — Виталий Новиков, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Яна Хохлова — Гела Месхи, Аглая Шиловская — Максим Шабалин.

Ведущими шоу на Первом канале станут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Ранее Даня Милохин заявил, что катается не хуже Медведевой.

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