Даня Милохин: я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой

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Известный блогер Даня Милохин прокомментировал своё участие в шоу «Ледниковый период».
Даня Милохин: я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой
  • РИА Новости

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мёрзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь, так это уронить девушку», — сказал Милохин в эфире Первого канала.

Напомним, что в шоу блогер будет выступать в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет ведущей «Ледникового периода».

Ранее Медведева оценила партнёра по «Ледниковому периоду» Даню Милохина.

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