Даня Милохин: я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой

Известный блогер Даня Милохин прокомментировал своё участие в шоу «Ледниковый период».

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мёрзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь, так это уронить девушку», — сказал Милохин в эфире Первого канала.

Напомним, что в шоу блогер будет выступать в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет ведущей «Ледникового периода».

Ранее Медведева оценила партнёра по «Ледниковому периоду» Даню Милохина.