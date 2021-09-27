Даня Милохин: я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой
- РИА Новости
«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мёрзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь, так это уронить девушку», — сказал Милохин в эфире Первого канала.
Напомним, что в шоу блогер будет выступать в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет ведущей «Ледникового периода».
Ранее Медведева оценила партнёра по «Ледниковому периоду» Даню Милохина.