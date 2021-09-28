Терюшков считает, что Глушаков усилит сборную России

Министр спорта Московской области Роман Терюшков считает, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков сможет усилить игру сборной России по футболу даже при выходе на замену.

«Я не сомневался, что Глушаков попадёт в итоговый состав, он должен помочь в Казани: надо набрать шесть очков с прямым конкурентами — командами Словакии и Словении. Он показывает стабильную игру. Дальше нужно пробиваться в состав, в основную заявку. Но я уверен, что если даже на замену он выйдет, то игру точно усилит, и мы достигнем результата. Была уверенность на 100%, потому что на том уровне, на котором он сейчас выступает, плюс опыт и мастерство — наверное, в сборной не так много игроков такого уровня. Потому был уверен тогда, что он останется в окончательной заявке. Дениса ещё не поздравлял — завтра позвоню, пускай отдыхает, всё-таки у спортсменов режим», — цитирует Терюшкова ТАСС.

34-летний Глушаков не вызывался в сборную России с 2018 года.

Ранее Сёмин поддержал возвращение Глушакова в сборную России.